Marbach/Fußball FC verpasst nächsten Sieg um Haaresbreite

Marbach - So gut sich vergangene Woche der Last-Minute-Sieg beim SV Riet angefühlt haben dürfte, so bitter ist beim FC Marbach am Sonntag das Empfinden über das 2:2-Remis in der Fußball-Bezirksliga gegen den TSV Schwieberdingen gewesen. Denn das zweite Gegentor kassierten die abstiegsbedrohten Marbacher in der 89. Minute. Der vierte Sieg in Serie und ein Befreiungsschlag in der Tabelle waren also zum Greifen nah, doch per Direktabnahme nach einem Freistoß aus 50 Metern kam Schwieberdingen durch Timo Hufnagel eben doch noch zum Punktgewinn. „Im Moment fühlt es sich an wie eine Niederlage“, sagte FC-Trainer Niko Koutroubis direkt nach dem Abpfiff.