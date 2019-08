Marbach/Fußball FC peilt direkten Wiederaufstieg an

Marbach - Die Enttäuschung war riesig am Ende der vergangenen Saison. Eine verkorkste Runde endete im kompletten Desaster. Dem Abstieg. Erstmals seit 1974/75 ist der FC Marbach nun wieder A-klassig. In den vergangenen 44 Jahren spielte das Team stets in der Bezirksliga oder höher. Kein Wunder also, dass Coach Niko Koutroubis nichts anderes als den direkten Wiederaufstieg als Ziel ausgibt. „Wir müssen das korrigieren. Der FC gehört mindestens in die Bezirksliga“, sagt er und fügt an: „Ich weiß, dass ich mit dieser Aussage viel Druck aufbaue, aber der Druck ist eh da – auch von außen.“