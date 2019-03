Marbach/Fußball FC Marbach sendet ein Lebenszeichen

Höfingen trat offensiv zunächst gar nicht in Erscheinung, was auch am guten Zweikampfverhalten der Marbacher lag. Vor allem Sechser Arifi und Innenverteidiger Baldino Oliveri wussten in dieser Hinsicht zu überzeugen. Auch störte der FC den Gegner gerne mal früh beim Spielaufbau. „Wir hatten uns vorgenommen, körperbetonter zu spielen und häufiger die Initiative zu ergreifen“, so Koutroubis. Dieser Plan ging auf. „Ich denke auch, dass Höfingen von unserer Spielweise überrascht war.“ Verkraften mussten die Gäste dann auch den verletzungsbedingten Ausfall ihres Spielertrainers Sebastian Bortel, der sich bei einem Zusammenprall in der ­ersten Hälfte verletzte und dann nach der Pause auf der Bank blieb.