Marbach/Fußball Der FC Marbach macht aus einem 0:3 ein 4:3

FC Marbach:

Lalo (46. Pfisterer) – Oliveri, Danner, Maier (70. Mara) – Zieba, Ferreira, Seger, Sangare, Arifi (46. Akyüz) – Fees, Feilner.

Wesentlich undramatischer sicherte sich A-Ligist TSV 1899 Benningen

am Mittwochabend den Einzug in die dritte Runde. Gegen Bezirksligist MTV Ludwigsburg war der TSV in allen Belangen überlegen und gewann mit 3:0 (2:0). „Ich hatte von Ludwigsburg schon etwas mehr erwartet. Aber ich hatte meiner Mannschaft, die durchaus ja auch das Potenzial für die Bezirksliga hätte, vor der Partie gesagt, dass das eine Mannschaft ist, mit der wir auf Augenhöhe sind und vor der wir uns nicht verstecken müssen“, analysierte Trainer Thomas Lembeck die Partie.

Das Gegenteil war der Fall, die Benninger hatten die Begegnung von Beginn an im Griff. Der erste Schuss von Marco Djurdjevic ging noch knapp vorbei (8.), doch in der elften Minute erzielte Patrick Flamm per Handelfmeter die Führung. Der TSV-Stürmer hatte auch die nächste Großchance, als er in einer Pressing-Situation den Ball im gegnerischen Strafraum eroberte, MTV-Keeper Janusz Liermann aber rechtzeitig zur Stelle war und den Schuss abblockte (24.). Kurz darauf hatte der Gäste-Keeper jedoch keine Chance: Nach einem Abschlag und einem gewonnenen Kopfballduell steckten die Benninger den Ball auf Angelo de Capua durch, der war frei durch, umkurvte Liermann und sorgte für die 2:0-Pausenführung.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit ließen es die Platzherren ein wenig langsamer angehen, die Ludwigsburger versuchten Druck zu machen und das Spiel vielleicht noch zu drehen. Ein Distanzschuss auf die Latte (49.) zeugte von den verstärkten Offensivbemühungen. Doch für das Highlight der zweiten Hälfte – und des gesamten Spiels – sorgte Angelo de Capua. Nachdem er bereits am Sonntag im Punktspiel in Affalterbach eine Bogenlampe aus rund 35 Metern versenkt hatte, setzte er diesmal noch eins drauf. Aus gut und gerne 40 Metern düpierte er Liermann, und obwohl der Ball eine gefühlte Ewigkeit in der Luft war, hatte derMTV-Keeper keine Chance mehr (52.). „Er hat es schon wieder getan“, kommentierte Thomas Lembeck grinsend den Treffer. Ansonsten passierte nicht mehr viel. Die Gäste hatten zwei, drei gute Gelegenheiten zur Ergebniskosmetik, ließen diese aber allesamt liegen, die Benninger taten nicht mehr als nötig. „Das ist auch okay, schließlich haben wir am Sonntag wieder ein Punktspiel“, fand Lembeck.

TSV 1899 Benningen:

Gröppner – Heim, Schnalke (63. Ferrara), Gruber, D. Cappella – Schreckenberger, Bunderla, Djurdjevic (72. Ceesay), de Capua (63. Hill), R. Cappella – Flamm (80. Brielmann).

Ebenfalls den Sprung in die dritte Runde schafften der TSV Affalterbach,

der bei DJK Ludwigsburg II einen 10:0 (2:0)-Kantersieg feierte, und der GSV Pleidelsheim II,

der sich mit 4:2 (2:2) bei Dersim Ludwigsburg durchsetzte.