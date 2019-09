Marbach/Fußball FC Marbach II führt die Tabelle in der B2 an

Dagegen hat der TGV Beilstein in der Kreisliga B1 Unterland seine Erfolgsserie fortgesetzt. Mit 2:1 (1:1) siegte man beim TSV Weinsberg, der als einer der schärfsten Rivalen im Aufstiegsrennen gilt, und übernahm als nunmehr einziges Team, das noch eine weiße Weste aufweist, die Tabellenspitze. Enes Bayrak glich nach Foul an Fatih Kalkan per Elfmeter (12.) schnell aus. Spätestens nach der Halbzeit hatte der TGV dann mehr vom Spiel und kam folgerichtig zur 2:1-Führung: Kasim Simsek traf nach Pass Tom Hampels (77.). Bis dahin defensive Weinsberger warfen daraufhin alles nach vorne, doch Florian Walcher klärte für den TGV Beilstein in der Endphase auf der Linie.