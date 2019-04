Marbach/Fußball FC Marbach dreht in Halbzeit zwei auf

Garant für den Sieg war das aggressive Pressing der Marbacher, die den Gegner von Beginn an gar nicht zur Entfaltung kommen ließ. „Wir wollten von der ersten Sekunde an volle Kanne draufgehen. Das ist uns gelungen – und durch Pierre Fees hatten wir ja auch eine riesen Chance“, meinte der Marbacher Coach. Der Schuss von Fees in der 20. Minute konnte vom ­gegnerischen Keeper aber gerade noch am Kasten vorbeigelenkt werden, ein paar Minuten später blockte dieser zudem eine gute Möglichkeit des Marbacher Stürmers im Eins-gegen-eins. Die Hausherren steckten aber nicht auf. Gegen Ende der ersten Halbzeit wurden die Offensivbemühungen sogar noch zielstrebiger. Endeten sie zuvor noch reihenweise am Sechzehner, so gelang nun auch mehrfach der Abschluss. Die wohl dickste Chance hatte Julian Harnoß nach einer Flanke von Fees von Höhe der Mittellinie auf dem Kopf (41.). Was erstmal komplett ungefährlich aussah, wurde doch noch richtig gefährlich. Merklingens Keeper konnte den Kopfball gerade noch zur Ecke klären. Keine zwei Minuten später durfte der FC trotzdem jubeln. Diesmal agierten die zwei Stürmer in genau umgekehrter Reihenfolge. Harnoß flankte einen Freistoß von Halbrechts aus rund 25 Metern in den Strafraum, wo diesmal Fees den Kopf hinhielt und zum 1:0 traf (43.).