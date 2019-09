Marbach/Fußball FC-Chefin Wieland wird von Mitgliedern abgewählt

Nach der Abwahl erklärte der Medienreferent des FC, Marcus Kalmbach, seinen Rücktritt, „zum einen wegen der Abwahl an sich, zum anderen wegen der Art und Weise. Ich habe auch noch am Freitagabend meine Abmeldung aus dem Verein abgegeben“, so Kalmbach. Laut ihm hätten mehrere weitere Personen angekündigt hätten, künftig ihre ehrenamtliche Tätigkeit für den Verein einzustellen. Lars Kohler und Timo Forisch betonten, dass sie mit jedem, der seither im Vereinsausschuss des FC Marbach tätig war, gerne weiter zusammenarbeiten würden. „Ich habe auch mit Markus Kalmbach telefoniert, ob er es sich nicht nochmal überlegen wolle. Aber scheinbar war sein Engagement mehr an Sibylle Wieland gebunden als an den FC“, sagt Forisch.