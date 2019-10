Marbach/Fußball Emotionale Ansprache weckt Pleidelsheim auf

SGM Hochberg/Hochdorf – SGV Murr 2:3

Tore: 0.1 Winkle (6.), 1:1 Beyerlein (12.), 2:1 Okrah (51.), 2:2 Schiller (71.), 2:3 Müller (80.)

„Hut ab vor meiner Mannschaft, denn sie war tags zuvor fast vollzählig auf der Hochzeit unseres Spielers Patrick Rössler“, schnunzelte Murrs Trainer Marc Reinhardt nach dem Abpfiff. Murrs Torjäger Michael Winkle besorgte die frühe Führung (6.). Lange hatte diese aber nicht bestand und Hochberg ging kurz nach der Halbzeit sogar mit 2:1 in Führung. „Respekt, wie wir dann aber zurückgekommen sind“, freute sich Reinhardt. Yannick Schiller glich aus 20 Metern aus (71.), ehe Luca Müller nach Pass Winkles der 3:2-Siegtreffer gelang (80.). Einziger Wermutstropfen war die gelb-rote Karte für Winkle in der Endphase, denn der Torjäger fehlt nun gegen Pleidelsheim.

GSV Erdmannhausen – TV Aldingen II 2:2

Tore: 1:0 Gallert (17.), 2:0 Bledig (33. Eigentor), 2:1 Kunz (70.), 2:2 Prosser (90.)

Auf der Stelle tritt mit dem Remis gegen einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf der GSV Erdmannhausen. Zwei grundverschiedene Hälften bekamen die Zuschauer zu sehen. „Erste Halbzeit hui, zweite Halbzeit pfui“, fasste Erdmannhausens Trainer Andreas Eschenbach später zusammen. Seine Elf hatte zunächst Vorteile und konnte zur Pause höher als nur 2:0 führen. Dominik Gallert hatte den ersten Treffer vorgelegt, ehe ein durch Luca Heusels scharfe Hereingabe erzwungenes Aldinger Eigentor das 2:0 bedeutete. Nach Wiederanpfiff wurde der Gast aber stärker. „Uns sind dann leider die Körner ausgegangen“, räumte Eschenbach ein, und stufte die Punkteteilung als letztlich leistungsgerecht ein, auch wenn man den 2:2-Ausgleich erst in der Schlussminute hinnehmen musste.

FC Gerlingen II – TSG Steinheim 0:7

Tore: 0:1 Schweizer (32.), 0:2 Adami (62.), 0:3, 0:4, 0:5 Hammer (75., 77., 84.), 0:6 Krenz (87.), 0:7 Hammer (90.)

Seinen zweiten Saisonsieg fuhr der TSG Steinheim ein und verhindert somit, dass er in der Tabelle hinter den Lokalrivalen aus Höpfigheim abrutscht. „Es war eine sehr konzentrierte Leistung von uns, auch wenn der Sieg am Ende sicher zu hoch ausgefallen ist“, urteilte Steinheims Trainer Luciano Adami. Mit zwei Hinausstellungen hatten sich die Gerlinger kurz vor dem 0:3 selbst dezimiert und dem TSG den Weg zum Kantersieg geebnet. Nico Hammer traf dabei in der Endphase gleich vierfach, darunter ein lupenreiner Hattrick.

GSV Höpfigheim – TSV Grünbühl 2:0

Tore: 1:0 Ille (8.), 2:0 Trautwein (40.)

Am zehnten Spieltag der Kreisliga A1 Enz-Murr ist mit dem ersten Saisonsieg beim GSV Höpfigheim der Bann gebrochen. „Dabei hatten wir gar nicht unseren besten Tag, waren aber sehr engagiert“, berichtete Spielertrainer Norman Röcker, der befand: „Unser Sieg war verdient.“ Nach einer Spielverlagerung gelang Ricardo Ille von der rechten Außenbahn kommend das frühe 1:0, das dem GSV Höpfigheim Sicherheit gab. Noch vor der Halbzeit ließ Michael Trautwein den zweiten Treffer folgen. Nach einem langen Ball auf die linke Höpfigheimer Angriffsseite sah er, dass der gegnerische Torhüter herausstürmte und schob das Leder überlegt an diesem vorbei in die Maschen zum 2:0. Nach Wiederanpfiff brachet der GSV dann den Dreier ins Ziel, bleibt aber Tabellenletzter.