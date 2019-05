Marbach/Fußball Ein Sieg gegen das Schlusslicht ist Pflicht

Marbach - Es dürfte so manchen geben, der den FC Marbach in der Winterpause schon abgeschrieben hatte. Dass der Fußball-Bezirksligist vier Spieltage vor Saisonende überhaupt noch eine realistische Chance auf den Klassenerhalt hat, war nicht unbedingt zu erwarten. Dass die Mannschaft von Trainer Niko Koutroubis sich so gesteigert hat, ist einerseits beachtlich, ändert aber andererseits nichts an der Tatsache, dass vor dem Heimspiel am Sonntag (15 Uhr) gegen den Tabellenletzten SGM Riexingen der Druck unverändert hoch ist.