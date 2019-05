Marbach/Fußball Ein Nicht-Abstiegsplatz ist jetzt in Reichweite

Zu verdanken ist diese Wende einer deutlichen Steigerung seit der Winterpause. In der Rückrundentabelle belegt der FC mittlerweile Platz sieben. Alle statistischen Daten haben sich deutlich positiv entwickelt. 18:40 Tore lautete die Bilanz nach den 16 Spielen der Hinrunde. In den bisherigen zehn Rückrundenpartien gab es dagegen 22:21 Treffer. Nach nur zwei Siegen in der gesamten Hinrunde sind es in Rückrunde bereits fünf. Und es scheint nicht unwahrscheinlich, dass am Sonntag gegen Schwieberdingen der sechste folgt. Der TSV steht zwar als Sechster deutlich besser in der Tabelle, hat aber in der Rückrunde erst neun Punkte geholt und ist seit Ende März sieglos. In den vergangenen vier Spielen – das 0:5 im Pokal gegen den SV Kornwestheim mitgerechnet – kassierte man 15 Gegentore. Der FC Marbach hingegen hat zuletzt aus fünf Spielen vier Siege geholt. Da sollte es also durchaus möglich sein, sich für das 1:4 aus dem Hinspiel in Schwieberdingen zu revanchieren.