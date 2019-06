Marbach/Fußball Ein ganz entspannter Fußball-Verrückter

„Ich hatte ein Angebot, nach China zu gehen und dort die U20-Nationalmannschaft zu trainieren. Sie haben jemanden gesucht, der dort alles entwickeln kann und da ich im deutschen Frauenfußball recht bekannt bin, kamen sie auf mich“, berichtet der 49-Jährige. Aus zweierlei Gründen sagte er jedoch ab. „Zum einen, weil ich nicht so gut Englisch kann“, gibt Koutroubis unumwunden und lächelnd zu. Zum anderen wegen seiner Familie. Vor drei Jahren ist Niko Koutroubis Papa geworden. Die kleine Louisa wird dieser Tage sogar noch ein Geschwisterchen erhalten. Und was das Thema Familie angeht, zeigt sich der Mann mit den griechischen Wurzeln ganz modern. „Meine Frau hat eine gute Stelle als Marketingleiterin, weshalb ich mich um die Kinder kümmere. Es ist Zeit, dass ich einmal zurückstecke“, sagt er. In den Jahren zuvor stärkte ihm nämlich seine Frau stets den Rücken, ließ ihn seinen Weg gehen. Dieser hat übrigens – wie soll es auch anders sein – als Fußballer begonnen. „In der Jugend habe ich in Böblingen angefangen, mit 17 Jahren bin ich dann aber nach Griechenland, um mein Glück als Profi zu versuchen“, erzählt der ehemalige offensive Mittelfeldspieler. Bis in die 3. griechische Liga ging es, „ganz hat es aber nicht geklappt, weshalb ich dann wieder zurück nach Deutschland bin“.

Dort weitergespielt hat Niko Koutroubis jedoch nicht. „Wofür? Ich konnte es ja nicht nach oben schaffen“, sagt er und es wird deutlich: Der Mann, der seit nunmehr zwölf Jahren in Murr lebt, ist ehrgeizig, aber auch realistisch und zugleich kompromisslos. Halbe Sachen gibt es bei ihm nicht. Kein Wunder also, dass der Marbacher Trainer sein Amt auch nach dem Abstieg in die Kreisliga A weiter ausüben will. „Andere Jobs interessieren mich nicht. Ich habe für zwei Jahre unterschrieben. Also werde ich auch bleiben“, sagt er klipp und klar, gibt aber zugleich auch einen kleinen Einblick in sein Seelenleben nach dem Bezirksliga-Abstieg der Schillerstädter. Dass ihn dieser enorm getroffen hat, wird dabei schnell deutlich.

„Der Abstieg war ein Schock für mich. Das, was jetzt passiert ist, müssen wir wieder reparieren. Marbach war seit mehr als 40 Jahren nicht in der Kreisliga und gehört da auch nicht hin. Ich habe ein schlechtes Gewissen und fühle mich auch mitverantwortlich dafür. Ich habe die Lage am Anfang vielleicht etwas zu sehr unterschätzt und gedacht, wir kriegen das mit Fitness und Taktik hin“, wird er selbstkritisch. Dabei ist es gerade seine gelassene und entspannte Art, die Niko Koutroubis bislang so weit gebracht hat. Anstatt wie andere beispielsweise unruhig zu werden, wenn ein Job endet, scheint er keinerlei Bedenken zu haben, dass schon alles gut läuft. Eine Ausbildung hat der 49-Jährige nie gemacht. Seine Jobs hatten bislang stets etwas mit Fußball zu tun. „Danach bin ich eben einfach verrückt“, sagt er und fügt an: „Ich lasse einfach alles auf mich zukommen. Als Trainer kannst du eh nicht planen. Bislang ging es auch immer weiter – und das sehr gut. Mein bester Freund war zum Beispiel zehn Jahre lang griechischer Co-Trainer. Er will mich immer wieder irgendwo dazu holen, doch jetzt hat meine Familie Vorrang“, sagt er. Und damit auch der FC Marbach – also ein Verein in direkter Nähe zu seinem Zuhause in Murr. Da er in der Saison 2007/2008 schon einmal bei den Schillerstädtern an der Seitenlinie stand, war der Kontakt in den vergangenen Jahren stets da. Nun war ein erneutes Engagement passend. Dieses hatte sich Niko Koutroubis jedoch etwas anders vorgestellt, wie er ganz ehrlich sagt. Sein Blick geht in die leere Tasse.

„Als ich im Februar 2018 den Vertrag unterschrieben habe, war da eine Mannschaft, mit der ich mir sicher war, dass wir in die Landesliga oder sogar die Verbandsliga aufsteigen können. Leider sah der Kader dann ganz anders aus zu Saisonbeginn. Für das Team, das da war, war ich ehrlich gesagt der falsche Trainer.“ Nichtsdestotrotz gab er alles, wollte mit dem Team etwas erreichen. Der Erfolg blieb jedoch aus. Nun muss ein Neuaufbau her. Dass dieser im direkten Wiederaufstieg mündet, daran will der 49-Jährige alles setzen. Vom Bootshaus aus macht er sich deshalb auf ins Training. Da dieses erst zwei Stunden später startet, ist er der erste vor Ort. Doch es passt zu ihm.