Marbach/Fußball Die Zuschauer sehen reihenweise Treffer

Marbach - Wer sich am Mittwoch zu einem der Pokalspiele aufmachte, wurde belohnt: mit einem spannenden Spielverlauf, einem Schützenfest – oder im Fall des TSG Steinheim

mit beidem. Der A-Ligist unterlag Ligakonkurrent TSV Grünbühl trotz 1:5-Rückstands nach 60 Minuten nur 4:5 (0:3). Mit Doppeltorschütze Tobias Feuchtner (51., 63.), Kapitän Julian Kübler (66.) und Fabian Schmidt (84.) blies der TSG zur Aufholjagd. Auch Ausgleichschancen erspielte sich die Mannschaft noch, nutzte sie aber nicht. „Die Spieler haben die Rückschläge gut weggesteckt. So gesehen sind wir der moralische Sieger. Enttäuscht sind wir trotzdem, auch weil der Gegner nach einfachen Fehlern zu Toren kam“, sagt Trainer Luciano Adami. An der Kniescheibe verletzt hat sich Dominik Häußer, weshalb der Krankenwagen gerufen wurde. Adami: „Er befindet sich glücklicherweise auf dem Weg der Besserung. Es ist nicht so schlimm wie anfangs befürchtet.“