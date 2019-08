Marbach/Fußball Die Kreisliga A1 startet in die neue Saison

Derbys satt verspricht die Fußball-Kreisliga A1 Enz-Murr in der am morgigen Sonntag beginnenden neuen Saison. Gleich acht Teams, und damit die halbe Liga, stammen aus dem Verbreitungsgebiet der Marbacher Zeitung. So viele waren zuletzt in den 50er Jahren in der Liga vertreten. Hört man sich unter den Trainern um, gelten Bezirksliga-Absteiger SV Pattonville und der Vorjahreszweite TSV 1899 Benningen als die Topfavoriten. Schwer einzuschätzen, so der allgemeine Tenor, ist dagegen der nach 44 Jahren wieder in die Kreisliga abgestiegene FC Marbach, der aber sofort wieder nach oben will. Aus der entgegengesetzten Richtung kommt Aufsteiger GSV Höpfigheim, der nach vielen Jahren endlich wieder A-Klassig ist.