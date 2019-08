Marbach/Fußball Derby klingt mächtig nach Bezirksliga

TSV Affalterbach – TV Aldingen II, Sonntag 15 Uhr, Rasenplatz Affalterbach

„Aldingen hat ein gutes Konterspiel. Das wird kein Selbstläufer“, mahnt TSV-Coach Mauro Pedace, dessen Team die ersten beiden Partien gewinnen konnte. „Die Kraft kommt so langsam“, sah er zuletzt im Training Fortschritte und auch personell bessert sich die Lage. So sind Abwehrchef Agron Istrefi und Ideengeber Albert Bytyci aus dem Urlaub zurück. „Mal sehen, ob sie spielen. Eine gewisse Grundfitness haben die beiden“, ist sich Pedace noch unschlüssig.

SV Kornwestheim II – GSV Erdmannhausen, Sonntag 12.30 Uhr, Kunstrasen Bogenstraße, Kornwestheim

Ein „Spiel auf Augenhöhe“ erwartetGSV-Trainer Andreas Eschenbach gegen die SVK-Zweite, die er grundsätzlich in ähnlichen Tabellenregionen wie seine eigene Elf einordnet. Minimalziel sei daher ein Punkt. „Dann bleiben sie in der Tabelle hinter uns“, sagt Eschenbach, hätte aber auch nichts dagegen, wenn man an die 7:1-Gala der Vorwoche anknüpfen und noch zwei Zähler mehr mit nach Hause nehmen könnte. Personell sieht es gut aus.

SV Pattonville – TSG Steinheim, Sonntag 15 Uhr, Kunstrasenplatz, Pattonville-Kornwestheim

Beim Titelfavoriten, der schon fünf Punkte Rückstand auf die Spitze aufweist, ist der TSG klarer Außenseiter. „Sie stehen sicher noch mehr unter Druck als wir“, weiß TSG-Coach Luciano Adami, der bekennt: „Ich träume von einem Punkt, aber das wird schwer.“ Mithelfen diesen zu holen, könnte mit Can Copur, ein in dieser Woche verpflichteter Neuzugang. „Er hat die Technik, um seine Mitspieler einzusetzen“, urteilt Adami über den offensiven Mittelfeldakteur. Zudem ist die Sperre von TSG-Angreifer Jan Belsner aus der Relegation endlich abgelaufen.

FV Ingersheim – GSV Höpfigheim, Sonntag 15 Uhr, Rasenplatz Fischerwörth, Ingersheim

Den internen Konkurrenzkampf hatGSV-Spielertrainer Norman Röcker nach zwei Auftaktniederlagen beim Aufsteiger ausgerufen. „Lorbeeren aus der Vergangenheit zählen nicht mehr. Es zählt nur die Realität“, sagt er und deutet Umbauten in der Startelf an. Er selbst steht wieder im Team und könnte nach der Rückkehr des etatmäßigen Sechsers Marcel Schanzel weiter nach vorne rücken. „Wir müssen schnell lernen, um den Fehlstart abzuwenden“, nimmt Röcker seine Mannschaft in die Pflicht.