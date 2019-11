Marbach/Fußball Der TSV 1899 Benningen II siegt am Kirbewochenende

Sieben Punkte Rückstand hat der VfR Großbottwar zwar bereits auf den Ersten, beim punktlosen Schusslicht DJK Ludwigsburg III hat der VfR mit seinem 6:1-Sieg aber ordentlich was für sein Torverhältnis getan. Dabei hatte es den Anschein, als ob beim letztjährigen VfR-Goalgetter Nick Zuidema langsam der Knoten platzt. Er legte in der ersten Halbzeit einen Hattrick hin (5., 24., 42.), Niko Giouroukalis besorgte das 2:0 in der 14. Minute. Der Gegner kam nur beim Foulelfmeter zum 3:1 vor das Großbottwarer Tor. „Ansonsten hatte der Gegner eigentlich keine Chance“, so VfR-Trainer Thomas Rapp. Kein Wunder, dass Bojan Lukic (58.) und Yannick Baudisch (76.) in der zweiten Halbzeit noch je einen drauflegten, dem Coach war das aber noch immer nicht genug: „Ja, wir haben gewonnen und ja, wir sind noch immer oben mit dabei, aber gegen einen solchen Gegner müssen wir eigentlich zweistellig gewinnen“, fand er. Zu viele Chancen hätten beispielsweise Maik Knittel oder Niko Giouroukalis vor dem Tor liegen lassen, „und auch Nick Zuidema hat trotz der drei Treffer vor dem Tor teils zu unsicher agiert und einige Dinger vergeben“, resümierte Rapp.

Mit 1:3 mussten sich die Sportfreunde Mundelsheim auf heimischem Rasen dem GSV Pleidelsheim II geschlagen geben. Dawda Joof traf doppelt für die Gäste (47., 63.), bevor Simon Rembold zum 2:1-Anschluss traf (69.) und Mustafa Ulubel den Sack mit seinem Tor zum 3:1 zumachte (84.). Die Sportfreunde fielen damit vom vierten auf den sechsten Platz zurück, während der bis dato Fünfte GSV einen Platz gutmachte.

In der Kreisliga B3 Enz-Murr hat der TSV Affalterbach II trotz kleinerer Personalprobleme einen ungefährdeten 4:1 (2:0)-Heimsieg gegen den TSV Ludwigsburg II eingefahren. „Es war von der ersten bis zur 90. Minute eine einseitige Partie, in der wir durchweg souverän gespielt haben“, freute sich TSV-Trainer Jürgen Stopfer. Marcel Ehrhardt (18.), Steffen Mayer (30.) und Muhammad Chuba (48.) sorgten für die 3:0-Führung, bevor sich die Gäste mittels einer Schiedsrichterbeleidigung in der 58. Minute eine Rote Karte einfingen und sich so selbst dezimierten. Marcel Ehrhardt setzte dann noch einen drauf zum 4:0 (70.), „bevor wir einmal nicht aufgepasst und das Gegentor kassiert haben“, so Stopfer, dessen einziger weiterer Kritikpunkt die mangelnde Chancenauswertung war. „Denn“, so fand er, „es war wieder einmal das eine oder andere Tor zu wenig.“

Der GSV Höpfigheim II kam auf heimischem Rasen nicht über ein 4:4-Remis gegen den KSV Hoheneck II hinaus. Christian Leize (24., 51.) und Giovanni Disanti (71.) drehten zunächst noch einen 0:2-Rückstand in eine 3:2-Führung, bevor der GSV den 3:3-Ausgleich kassierte (76.). Drei Minuten vor Schluss legte Disanti noch einmal zum 4:3 vor, die Hoffnung auf einen Dreier starb aber nur Sekunden später, als die Gäste im direkten Gegenzug vom Anspiel weg den erneuten Ausgleich zum 4:4-Endstand erzielten. „Wir haben in der zweiten Halbzeit den Druck deutlich erhöht, viel früher angegriffen und sind viel besser ins Spiel gekommen“, fand GSV-Trainer Max Zeisler, der ergänzte: „Am Ende war es unglücklich, aber wir waren in der ersten Halbzeit auch einfach nicht gut genug und haben uns auch durch ein Eigentor die Gegentore selbst einge-schenkt.“

Kurzfristig verschoben werden musste die Begegnung zwischen der SGM VfR Großbottwar II / Club L’Italiano Großbottwar II und DITIB JSK Ludwigsburg II, weil kein Schiedsrichter verfügbar war. Das Spiel wird am Mittwoch um 19.30 Uhr auf dem MTV-Kunstrasen in Ludwigsburg nachgeholt.