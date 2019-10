Marbach/Fußball Der TGV Beilstein lässt Federn

Der GSV Pleidelsheim II hat dank einem 2:1-Sieg gegen den SGV Murr II seinen zweiten Saisonsieg gefeiert und gleichzeitig einen ordentlichen Sprung vom zehnten auf den siebten Platz gemacht. „Dabei waren es wir, die in der ersten Halbzeit die klar besseren Chancen hatten“, so Murrs Coach Robert Balaban, der ergänzte: „Schon nach den ersten 15 Minuten hätte es 2:0 für uns stehen müssen.“ Es dauerte aber bis zur 30. Minute bis Joshua Rüger den SGV vom Elfmeterpunkt in Führung brachte und für den 1:0-Halbzeitstand sorgte. „Wir haben in der ersten Halbzeit unsere Chancen kläglich vergeben und uns das Leben selber schwer gemacht. So mussten wir bis zur 85. Minute warten, bis der Ausgleich dank Dominik Enderles Handelfmeter fiel“, sagte Gäste-Trainer Heiko Bürger. „In der zweiten Halbzeit hat der Schiri jede Aktion gegen uns gepfiffen. Dabei war das Spiel zwar hart, aber fair“, ärgerte sich Balaban, dessen Team nach einer roten Karte in den Schlussminuten nur noch zu zehnt auf dem Platz stand und alles nach vorne warf – mit Folgen. Denn Lars Theurer nutzte die Chance geschickt zum Konter und zum 2:1-Siegtreffer für die Gäste.

„Das Spiel ging 90 Minuten lang auf ein Tor“, berichtete Axel Walz, der Trainer des TSV 1899 Benningen II, der den Vor-letzten TuS Freiberg „nur“ mit 2:0 abservierte. Denn: „Allein in der ersten Halbzeit müssen wir sechs Tore machen, da haben wir sechs wirklich hundertprozentige Chancen.“ Weil man die aber schlichtweg nicht konsequent genug nutzte, ging es mit einem 0:0 in die Kabinen, bevor Kim Haagen den TSV in Führung brachte (62.) und Ron Preuss kurz vor dem Abpfiff den Sack per Lupfer zumachte.

In der Kreisliga B3 hatte der bislang Zweite TSV Affalterbach II spielfrei und musste mit zusehen, wie DJK Ludwigsburg, dank einem 12:0-Kantersieg beim MTV Ludwigsburg III, vorbeizog und nun seinerseits als Zweiter hinter dem Spitzenreiter FSV Oßweil in Lauerstellung ist.

Der GSV Höpfigheim II hat derweil gegen den SV Poppenweiler mit 2:1 (2:0) gewonnen und damit seinen zweiten Dreier eingefahren. Bereits vor der Pause waren Giovanni Disanti (12.) und Ardeshir Atabaki (32.) für den GSV erfolgreich. Mit einer gelb-roten Karte dezimierte sich zwar der GSV in der 50. Minute selbst, den Gästen gelang aber nur noch der Anschlusstreffer zum 2:1-Endstand (63.).

Mit 0:2 musste sich die SGM VfR Großbott-war II/Club L’Italiano Großbottwar II beim SV Salamander Kornwestheim III geschlagen geben. Bereits zur Halbzeitpause lag die Großbottwarer Spielgemeinschaft mit 0:1 zurück.