Marbach/Fußball Der Klassenerhalt wird zur Mammutaufgabe

Der Kader der Marbacher hat sich über die Winterpause geringfügig verändert. Stürmer Marco Brunner (27), der im Sommer vom A-Ligisten FV Ingersheim gekommen war, hat den Verein bereits wieder verlassen und sich dem Landesligisten Aramäer Heilbronn angeschlossen. In Anbetracht dessen, dass gerade offensiv immer wieder die Durchschlagskraft gefehlt hat, ein Verlust. „Marco hat sich aber von Anfang an nicht so richtig wohlgefühlt bei uns. Und wie das eben so ist, ist es dann auch schwierig, seine volle Leistung abzurufen“, meint Niko Koutroubis, der sich sicher ist, dass der neue Verein von Brunner „viel Freude an ihm haben wird“.

Genau andersherum ist die Situation bei Ismail Yildirim: Der Linksverteidiger hatte den FC im Sommer zur SpVgg 07 Ludwigsburg verlassen, sich bei dem Ligakonkurrenten dann aber nicht durchsetzen können. Er kam in nur fünf Partien zum Einsatz. Nun ist der 23-Jährige nach einem halben Jahr wieder an den Leiselstein zurückgekehrt.

Neu beim FC Marbach ist zudem Tugay Kizilirmak von NAFI Stuttgart. Für den Landesligisten war der 25-Jährige allerdings zuletzt in der vergangenen Saison aufgelaufen, und das auch nur für sieben Minuten. Der offensive Außenspieler, vor allem für die rechte Seite, verfügt zumindest auch über Verbandsligaerfahrung und ist in der Jugend der Stuttgarter Kickers und des SGV Freiberg ausgebildet worden. Ob Kizilirmak eine Verstärkung für den FC-Kader darstellt, wird sich zeigen.

Abseits des Platzes konnte der Verein derweil wieder das Engagement seines früheren Kapitäns Andreas Kindl gewinnen. Der 33-Jährige, gebürtig aus Marbach, kümmert sich seit diesem Winter mit um die sportlichen Belange beim FC. Er füllt damit teils eine Lücke, die der Weggang des sportlichen Leiters Mirco Supan wenige Wochen nach dem Saisonauftakt hinterlassen hatte. „Andreas verfügt über ein gutes Netzwerk und er versucht das Stück für Stück anzugehen. Ich bin froh, dass wir da Unterstützung erhalten“, so Koutroubis, der selbst offen anspricht, ein solches Netzwerk nicht zu haben. Schließlich war der 49-Jährige vor seinem FC-Amt fast ausschließlich im Frauenfußball tätig. „Und in der jetzigen Situation braucht es bei uns ja jemand, der die Fußballer hier kennt. In der Hinsicht bin ich nach dem großen Umbruch im Sommer eher der falsche Mann.“ Die wichtigste Aufgabe des Trainers ist ja aber auch erstmal, die Mannschaft irgendwie noch aus dem Tabellenkeller zu holen.