Auch auf der Torhüterposition ist der FC Marbach fündig geworden. Hier hatte man vergangene Saison ja häufig Probleme, teilweise half der 41-jährige Routinier Timo Forisch aus. „Khalil Lalo stößt vom FV Löchgau zu uns, wo er zuletzt in derA-Jugend-Oberliga gespielt hat“, sagt Andreas Kindl, der zudem davon ausgeht, dass auch Armando Mora weiterhin zwischen den Pfosten zur Verfügung steht. „Er hat sich nicht abgemeldet. Also gehe ich davon aus, dass er am 13. Juli zum Trainingsstart da ist.“

Last but not least ergänzen zwei Flüchtlinge das Team des FC: „Mohamed Moro ist ein Außenverteidiger, Laye Sangare ein Stürmer“, sagt Kindl. Zum Trainingsauftakt werden die Marbacher übrigens nach der ersten Einheit am Vormittag um 15 Uhr direkt ein Testspiel gegen den FV Löchgau bestreiten.