Marbach/Fußball Der FC Marbach kommt zweimal zurück

„Das war dann so ein Spiel, das für die Zuschauer toll ist, für einen Trainer aber gar nicht“, meinte Niko Koutroubis später. Denn: Beide Mannschaften begegneten sich nun mit komplett offenem Visier. Es ging von einer Seite auf die andere und damit von einer Chance zur nächsten. Als erstes für diesen Vorwärtsdrang belohnt wurden jedoch die Gäste, die in der 55. Minute mit einem Schuss vom 16er in Führung gingen. Keine zehn Minuten später gab Pierre Fees die Antwort. Nach einem schönen Diagonalball von Kordian Zieba auf Julian Harnoß hatte dieser das Auge für den zentral völlig frei stehenden Fees, der den Ball daraufhin aus rund 20 Metern zum 1:1 versenkte (65.). Es blieb jedoch kaum Zeit zum Jubeln, denn direkt nach Wiederanpfiff zappelte der Ball schon wieder im FC-Kasten. Rutesheim Michael Käpplinger hatte einen Latten-Abpraller zum 1:2 versenkt (66.), nachdem sein Teamkamerad Pascal Maier es per Lupfer versucht hatte, aber am Aluminium scheiterte. Die Schillerstädter gaben aber auch diesmal nicht auf und ­glichen durch einen Flachschuss des ein­gewechselten Joshua Dörig erneut aus (88.). Kurz danach hatte Tugay Kizilirmak sogar das 3:2 für Marbach auf dem Fuß, als er auf Höhe des Elfmeterpunktes sogar noch so viel Zeit hatte, sich den Ball optimal hinzulegen, doch er scheiterte mit seinem Schuss trotzdem am Torhüter. Damit blieb es beim 2:2 – und das, obwohl auch noch Rutesheims Konstantinos Mitroglou in der letzten Aktion des Spiels alleine vor dem leeren Kasten des FC auftauchte, den Ball aber – unerklärlich – daneben setzte.