Marbach/Fußball Der Abstieg steht vor der Tür

Die Marbacher hatten zwar mehr Spielanteile, die zwingenderen Offensivaktionen kamen aber von den Gästen, wenn auch nur selten. Die erste Chance erspielte sich Riexingen aber schon in der dritten Minute, als Joshua Dörig auf der Linie für seinen bereits geschlagenen Keeper Timo Forisch rettete. Der Routinier stand diesmal zwischen den Pfosten, „weil wir einen erfahrenen Mann da hinten drin haben wollten“, erklärte Koutroubis. Ein weiteres Mal klärte ein FC-Verteidiger auf der Linie, als nach einer Ecke in der 27. Minute ein Riexinger Kopfball in Richtung FC-Tor unterwegs war.