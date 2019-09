Marbach/Fußball Das Topspiel steigt in Affalterbach

Diese am Sonntag zu starten, werde aber nicht einfach: „Einen robusten Gegner mit einer guten Mischung“, erwartet Raimondo, der seinen an der Schulter verletzten Kapitän Markus Tränkle ersetzen muss. Als „Außenseiter“, stuft Gästecaoch Andreas Eschenbach seine Elf ein, die „in Sachen Manpower die schwierigste Woche, seitdem ich hier bin“, zu bewältigen habe. Neben dem Fehlen von Sergen Özkan (verhindert) und Luca Heusel (gesperrt) plagt das Team eine Erkältungswelle. „Da wir keine zweite Mannschaft mehr haben, ist der Kader ziemlich dünn“, so Eschenbach. TV Aldingen II – TSG Steinheim, Sonntag 13 Uhr, Kunstrasen, Remseck-Aldingen

Im Kellerduell gastiert der Drittletzte beim Vorletzten. „Aldingen hatte ein hartes Auftaktprogramm“, betont TSG-Trainer Luciano Adami, sieht sein Team aber prinzipiell auf Augenhöhe. In diesem hat er nach dem Dreier gegen Affalterbach eine „positivere Grundstimmung ausgemacht“, warnt aber: „In Aldingen wird es ein ganz anders Spiel. Viel Ballbesitz“ werde man wohl haben, dürfe aber der konterorientierten TVA-Zweiten keine Umschaltsituationen erlauben. Personell könnte beim TSG bis auf den fehlenden Florian Reichenzer die Erfolgself der Vorwoche auflaufen. SV Pattonville – GSV Höpfigheim, Sonntag 15 Uhr, Kunstrasenplatz Pattonville-Kornwestheim

„Dort erwartet niemand etwas von uns“, weiß der Höpfigheimer Co-Trainer Sven Fender vor dem Gang zum Topfavoriten. Vier Spiele ohne Punkte seien für den Aufsteiger „ganz bitter, aber wir sind noch in einer Lernphase“, fordert Fender Geduld. „Als Fan von Fortuna Düsseldorf kenne ich solche Situationen“, schmunzelt Fender und hofft auf einem ähnlichen Turnaround, wie ihn die Fortuna in der vergangenen Bundesligarunde geschafft hat. Ob der in Pattonville gelingt, ist aber eher fraglich. Hart treffen die Höpfigheimer zudem die längerfristigen Ausfälle von Benjamin Baeck und Daniel Oliveira.