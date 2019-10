Marbach/Fußball Benningen entscheidet das Derby für sich

„Wir haben heute nicht gut verteidigt“, sagte Niko Koutroubis dazu, musste jedoch auch noch anfügen: „Wir haben auch nicht gut Fußball gespielt.“ Die Benninger kamen derweil nach ihren Toren immer weiter in Fahrt. Vor allem über die rechte Seite wurde es immer wieder dank Marco Djurdjevic gefährlich. Doch nicht nur er schaltete bei Ballgewinnen blitzschnell um, das komplette Benninger Team überrannte die Marbacher in manchen Phasen fast. Die Hausherren selbst versuchten es derweil viel zu oft über lange Bälle, die keine Abnehmer fanden. Die einzig richtig gute Chance hatten die FCler in der 60. Minute, als der Unparteiische einen Ball als Rückpass wertete und einen Freistoß zehn Meter vor dem Tor gab. Alle Benninger Spieler stellten sich daraufhin ins eigene Gehäuse – und der Marbacher Baldino Oliveri zog mit voller Wucht ab. Sein Knaller donnerte jedoch in die Mauer.