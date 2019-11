In der Fußball-Kreisliga A1 Enz-Murr hat der TSV Affalterbach mit 0:3 in Hochberg/Hochdorf verloren und musst damit die Tabellenführung an den TSV 1899 Benningen abgeben. Ganz groß aufgetrumpft hat der GSV Pleidelsheim, der den Tabellendritten SV Pattonville mit 7:0 vom Platz schoss. Keinen Boden auf die Führenden konnte der FC Marbach gutmachen, der sich gegen den TSV Grünbühl mit einem 1:1 begnügen musste.



FC Marbach – TSV Grünbühl 1:1

Tore: 0:1 Hoffart (66.), 1:1 Oliveri (85.)

„Das 1:1 ist nicht zufriedenstellend, denn wir hatten die klar besseren Torchancen“, befand ein enttäuschter Pierre Fees nach dem Abpfiff und fügte an: „Als wir die anderen Ergebnisse erfuhren, haben wir uns noch mehr geärgert.“ Der Routinier im Dress des FC ließ selbst in der ersten Hälfte zwei klare Einschussmöglichkeiten aus, zudem wurde ein Kopfball Baldino Oliveris noch von der Linie gekratzt. Abwartend agierten die Gäste aus Grünbühl, die sich auf Standards und gelegentliche Konter verlegten. Nach Wiederanpfiff änderte sich wenig. Immer wieder scheiterte der FC am überragenden Angelo Vaccaro im Gästetor, während diese bei einem ihrer seltenen Vorstöße zum 1:0 kamen (65.). Marbach reagierte wütend und Trainer Niko Koutroubis beorderte Abwehrchef Oliveri komplett nach vorne, diesem gelang nach vorausgegangenem Ballgewinn von Fees tatsächlich doch noch das erlösende 1:1 (85.). In den Schlussminuten wäre sogar der Dreier noch drin gewesen, doch nach Flanke Eldin Arifis landete Oliveris Kopfball am Pfosten.



SGM Hochberg/Hochdorf – TSV Affalterbach 3:0

Tore: 1:0 Schmack (42.), 2:0 Eichhorn (54.), Okrah (75.).

Rote Karte: Diehl (64.), Gelb-Rote Karten: Sejdovic (62.), Hausmann (89., alle Affalterbach)

Ihre zweite Saisonniederlage kassierten die Affalterbacher und verloren die Tabellenführung. „Es war ähnlich wie in Steinheim: kleiner Platz und aggressiver Gegner. Wir haben dagegen die Zweikämpfe nicht angenommen“, war TSV-Trainer Mauro Pedace tief enttäuscht. Nie habe er nach dem 0:2 (54.) das Gefühl gehabt, dass sein Team noch einmal zurückkommen könnte. Zudem musste man weitere Teile der zweiten Hälfte in doppelter und am Ende gar dreifacher Unterzahl bestreiten, denn gleich drei Affalterbacher stellte der kleinlich leitende Unparteiische vom Platz.



GSV Pleidelsheim – SV Pattonville 7:0

Tore: 1:0 P. Sirch (19.), 2:0, 3:0 Singer (33., 39.), 4:0 P. Sirch (56.), 5:0 Singer (58.), 6:0 Tränkle (60.), 7:0 Pfeifer (76.)

Ein regelrechte Gala zelebrierte der GSV Pleidelsheim gegen das Topteam aus Pattonville und rückte auf den vierten Tabellenplatz vor. „Das waren 90 Minuten überragender Tempofußball“, geriet Pleidelsheims Trainer Roberto Raimondo ins Schwärmen ob des Auftritts seiner Elf. Youngster Patrick Sirch besorgte per Kopf die Führung (19.), die der starke Maximilian Singer per Doppelschlag noch vor der Pause auf 3:0 ausbaute. Kurz nach dem Wechsel hatte der Gast dann seine einzige echte Chance, doch Manuel Schneider klärte auf der Linie. Stattdessen ging die GSV-Gala weiter: Im 120-Sekunden-Takt erhöhten erneut Sirch und Singer sowie Markus Tränkle auf 6:0, ehe Daniel Pfeiffer den Schlusspunkt setzte. „Endlich haben wir mal ein Spiel gegen einen der Großen gewonnen“, so Roberto Raimondo.



FV Ingersheim – SGV Murr 2:2

Tore: 0:1 Hauser (35.), 1:1 Tsiloglanidis (49.), 1:2 Krauß (90.), 2:2 Giunta (90+2.)

„Das war ärgerlich“, befand Murrs Trainer Marc Reinhardt nach dem Abpfiff. Denn erst mit eben diesem Abpfiff hatte der Ex-Pleidelsheimer Fabio Giunta für den FVI noch zum 2:2 ausgeglichen. Erst kurz zuvor war es Christian Krauß gewesen, der den SGV mit 2:1 in Führung gebracht hatte. Von der Strafraumkante traf er zum letztlich doch nur vermeintlichen Siegtreffer. „Insgesamt hätten wir den Dreier aber auch nicht verdient gehabt“, urteilte Reinhardt. Zwar hatte seine Elf richtig gut begonnen, doch mit Timm Hausers Führung (35.) war der Elan dahin. „Danach haben wir unverständlicherweise das Fußballspielen eingestellt“, fand der Murrer Coach, dessen Team es mit dem Remis verpasste, sich näher ans Führungstrio heranzuschieben.



KSV Hoheneck – TSG Steinheim 1:1

Tore: 1:0 Morello (31.), 1:1 Schütz (86.)

„Immerhin haben wir den Totalschaden vermieden“, konnte sich Steinheims Trainer Luciano Adami mit dem Punkt nur bedingt anfreunden. „Einer von nur zwei Angriffen Hohenecks“, so Adami, hatte seine bis dahin überlegene Elf, für die Nico Hammer zuvor den Pfosten traf, nach einer halben Stunde in Rückstand geraten lassen. Nicht mehr ganz so zwingend waren in der Folge die TSG-Angriffe. „Erst in den letzten 15 Minuten kamen wir dann wieder zu klaren Chancen, aber letztlich war es ein Gurkentor“, berichtete Adamni weiter. Jakob Schütz glich dann mit abgefälschten Schuss, der sich über den Keeper senkte, noch aus (86.).



FC Gerlingen II - GSV Höpfigheim 1:1

Tore: 1:0 Milosevic (15.), 1:1 Willberg (77.)

Einen ganz ähnlichen Spielverlauf gab es in Gerlingen, wo die Gastgeber mit einer 1:0-Führung in die Kabine gingen. Hendrik Willberg hatte bis dahin mit verschossenem Elfmeter die beste Höpfigheimer Chance vergeben, Spielertrainer Norman Röcker zudem Pech mit einem Pfostenkopfball. Nach Wiederanpfiff übernahm Höpfigheim die Spielkontrolle. „Fünf bis sieben klarste Torchancen“, zählte GSV-Cotrainer Sven Fender nun, „aber leider haben wir nur eine davon genutzt“. Willberg sicherte nach Steckpass von Tobias Friedl noch zumindest den Teilerfolg, mit dem man aber Tabellenletzter bleibt.