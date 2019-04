Marbach/Fußball Auf den FC kommt ein „Offensivfeuerwerk“ zu

Marbach - Noch neun Spiele haben die Bezirksliga-Fußballer des FC Marbach in dieser Saison vor der Brust. Gegen das ein oder andere mehr hätte das Team von Trainer Niko Koutroubis jedoch sicherlich nichts einzuweden. Denn wäre dies der Fall, würde das heißen, dass der FC es in die Relegation geschafft hat. Aktuell ist diese jedoch noch weit entfernt. Genauer gesagt acht Punkte. Acht Zähler gilt es in den verbleibenden neun Spielen aufzuholen, will man sich die Chance auf die Bezirksliga weiter erhalten. „Unser Ziel ist dieser Relegationsplatz. Aber es wird Woche für Woche schwerer, denn auch die Konkurrenten holen ja ab und an Punkte“, sagt Koutroubis und hofft auf ein perfektes Wochenende. Das wäre es, wenn die Schillerstädter am Sonntag (15 Uhr) zu Hause gegen den TSV Merklingen gewinnen würden und die Konkurrenten im Abstiegskampf patzen. Für Letzteres können die Marbacher wenig tun, wohl aber für Ersteres. Dass dies nicht einfach wird, ist dem Team jedoch bewusst.