Marbach/Fußball Anadolu Spor Marbach zieht sich zurück

„Das war ein kurzfristiger Entschluss, den wir innerhalb der Mannschaft gemeinsam gefasst haben. Gerade wir älteren Spieler. Dass es so kurzfristig ist, ist schade, da es so kein Abschiedsspiel gibt. Aber die Zeit ist einfach gekommen“, sagt Caliskan. Die Entscheidung sei schwer gefallen, schließlich besteht die Mannschaft aus einem engen Freundeskreis, weshalb sie seit Jahren nahezu unverändert blieb. Mit Mitspieler Kevin Bürkle etwa hatte Caliskan in Murr gemeinsam bei den Bambini angefangen. „Anadolu war für mich wie ein Baby, das man großgezogen hat“, so der Spielertrainer, der sich um nahezu alles kümmerte. „In anderen Vereinen wirst du vertreten, wenn du mal zwei, drei Wochen nicht da bist. Hier habe ich fast alles gemacht. So konnte ich im August auch nie in den Urlaub, weil da schon der Saisonstart war. Das war immer ein Problem.“