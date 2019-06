Marbach/Fußball Affalterbach verpasst die Aufstiegs-Relegation

„Unsere erste Halbzeit war unterirdisch. Meine Spieler waren zunächst einfach drüber und wollten zu viel“, analysierte TSG-Trainer Luciano Adami. Auch das zwischenzeitliche 1:1 durch Dominik Wels (16.) änderte daran zunächst nichts. Zur Pause führte Pleidelsheim durch zweimal Manuel Schneider und Dominic Booch folgerichtig mit 3:1 und war nach Gelb-Roter Karte für Mario Fink (44.) in Überzahl. Steinheim wurde dann zwar stärker, doch Robin Bender stellte per Freistoß auf 4:1 (56.). Ein Booch-Eigentor und Timo Pentzin brachten den TSG noch einmal auf 3:4 heran, „doch dann sind wir leider in einen Konter gelaufen“, ärgerte sich Adami. Im ersten von maximal zwei Relegationsspielen trifft man nun am nächsten Samstag in Murr auf Dersim Ludwigsburg.

Um nichts mehr ging es in den restlichen Spielen. Mit einer absoluten Rumpfelf, denn viele Spieler fehlten wegen einer Hochzeit im Umfeld, unterlag der SGV Murr beim SGV Freiberg II mit 0:6, was der völlig missratenen SGV-Rückrunde quasi eine Krone aufsetzte. Somit zog der GSV Erdmannhausen mit dem 5:0 (1:0) schon am Freitag bei Absteiger Anadolu Marbach in der Tabelle noch vorbei auf den sechsten Platz. Marius Heusel, Florian Lauer, Segen Özkan (2) und Johannes Brauer trafen für den GSV, dessen Coach Charly Hayta von dem Auftritt aber nicht wirklich angetan war: „Wir haben uns zu sehr dem Niveau des Gegners angepasst“, kritisierte er. Als Neuzugang steht beim GSV schon der frühere Marbacher Lukas Möhle fest.

Mit einem 3:4 (0:2) gegen den VfL Eberstadt endete vorerst die Zeit des TGV Beilstein in der Kreisliga A1 Unterland, denn man stand längst als Absteiger fest. Zweimal Maximilian Schuller sowie Alexander Bäuerle trafen beim Kehraus für den TGV, der unter dem neuen Trainer Muhammet Desteki in der Kreisliga B vor einem Neuaufbau steht.

In der Fußball Kreisliga Staffel A2 Rems-Murr trennte sich die SVG Kirchberg mit 3:3 (0:1) vom FC Oberrot und schließt die Saison als Tabellenelfter ab. Ganze fünf Minuten benötigte die SVG dabei für ihre Tore durch Steve Riedel (55.), Abdul Güren (56.) und Marco Jungwith (60.), brachte aber die 3:1-Führung nicht ins Ziel.