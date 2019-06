Marbach/Fußball Affalterbach ist im Fernduell unter Zugzwang

Durchgängig um 13 Uhr erfolgt der Anstoß in den Kreisligen B. In der Staffel B2 wird Meister GSV Höpfigheim

beim Gastspiel beim GSV Pleidelsheim II

endlich auch offiziell geehrt. Sich noch am spielfreien Rivalen TuS Freiberg vorbei auf den zweiten Platz schieben will sich der VfR Großbottwar.

Bei Schlusslicht DJK Ludwigsburg III ist dafür ein Sieg mit mindestens vier Toren Differenz nötig. „Das wirkt zwar machbar, aber im Fußball kann alles passieren“, ist Coach Thomas Rapp vorsichtig optimistisch, dass die Saison für seine Elf heute noch nicht zu Ende geht. Zudem spielen: Club L’Italiano Großbottwar

- FV Ingersheim II, FC Steinheim

– SGV Murr II

und Spfr. Mundelsheim 06

– FC Marbach II.

In der Parallelstaffel B3 sind angesetzt: TSV Ludwigsburg II – GSV Höpfigheim II,

Dersim Ludwigsburg – TSV Affalterbach II.



Ebenfalls zu Ende geht die Saison am Wochenende in den Nachbarbezirken. Dabei hat der bereits abgestiegene TGV Beilstein

in der Kreisliga A1 Unterland am Samstag um 15.30 Uhr den VfL Eberstadt zu Gast. Für die SVG Kirchberg

stehen dann am Sonntag um 15 Uhr in der Staffel A2 Rems-Murr mit dem Heimspiel gegen den FC Oberrot die letzten 90 Minuten der Saison an.