Marbach Furioser Herzschmerz mit dem Megafon

Nach einer Stunde ist die Stimmung am Siedepunkt. „Aha!“: Da weiß jeder, was jetzt kommt, bevor Elzenbeck vom Mini-Casio die markante Melodie einspielt. Das ist Kult. Schade, dass der Höhepunkt so schnell vorbei ist. Nach „Bommerlunder“ gibt es wie im Fernsehen nur noch Wiederholungen. Aber die Fans, ob sie jetzt „Anna, Bertha oder Clara“ heißen, können gar nicht genug bekommen und lechzen nach mehr. Das lässt auf ein baldiges Wiederhören mit der Band Kummer hoffen.