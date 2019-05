Marbach Funde stoppen Pfundhaus-Umbau

Das Material, das aus dem Erdreich gezogen wurde, stamme aus dem 12./13. Jahrhundert, sagte Wanner. Deshalb würden auf einem rund 60 Quadratmeter großen Areal Grabungen in die Wege geleitet. Zu Tage gefördert wurden die Scherben auf dem Gelände, das sich aus Richtung Stadtkirche kommend rechter Hand vom Pfundhaus befindet. Die Überbleibsel aus dem Mittelalter lagen in dem Bereich, der nicht unterkellert ist. Die Archäologen würden vermutlich Ende Juni anrücken, um die Fläche zu untersuchen, kündigte Jan Trost an.