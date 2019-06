Marbach Fürs Strandleben braucht’s noch Helfer

Anfang des Jahres hat Birgit Bauer ein vierwöchiges Praktikum bei der Stadt Marbach gemacht – und sich dabei unter anderem mit dem Hauptamtsleiter Thomas Storkenmaier über Innenstadtbelebung „ganz allgemein“ unterhalten. Das hatte drei Hintergründe: Zum einen ist das Thema in Marbach brandaktuell, zum anderen stammt Birgit Bauer aus dem Ort Dorfen bei Erding in Bayern, wo eine solche Belebung bereits stattgefunden hat. Zum Dritten hat die Wahl-Marbacherin Verwandtschaft in Vaihingen an der Enz, wo seit Jahren im Sommer das „Strandleben“ stattfindet. „Das kommt sehr gut an und alle – auch die Läden – profitieren“, weiß Birgit Bauer.