Ob in Marbach überhaupt ein Waldkindergarten aus der Taufe gehoben wird, muss die Zukunft zeigen. Nach einer Informationsveranstaltung im Marbacher Rathaus sind zunächst die Eltern am Zug. Sie müssten nun die Initiative übernehmen und das Projekt vorantreiben (wir berichteten). Die Stadt hat ihre Unterstützung zugesagt und würde für diesen Zweck Grundstücke bereitstellen. Dafür hat man auch schon entsprechende Flächen im Auge, berichtete die Erste Beigeordnete Franziska Wunschik. Sollte sich die Waage zugunsten eines Standorts in Rielingshausen neigen, habe man ein Areal am Waldrand in der Nähe des Hinterbirkenhofs in petto. In Marbach kämen verschiedene Parzellen auf den Streuobstwiesen zwischen Marbach-Süd und der Kreisstraße zum Hörnle in Betracht. „Da haben wir einige Grundstücke, die für einen Naturkindergarten geeignet wären“, sagt Franziska Wunschik. Allerdings müsse man sich in der Frage auch mit dem Kommunalverband für Jugend und Soziales abstimmen, um eine Betriebserlaubnis bekommen zu können.