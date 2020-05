Marbach Fünfer und Zehner können wieder an die Schule

Ein besonderes Augenmerk wird in diesen Jahrgangsstufen auf die Schüler gerichtet, die entweder bereits zum Halbjahr versetzungsgefährdet waren oder die sich im Heimunterricht schwer tun. „Das hat für uns Priorität und ist im Rahmen unseres pädagogischen Konzeptes stimmig“, so Sauter. Rund 350 Empfehlungen haben Sauters Kollegen für Intensivierungsstunden abgegeben. „Das sind rund 20 Prozent der Schüler in den Klassenstufen 6 bis 9.“ In jedem Hauptfach wird einmal pro Woche ein Übungs- und Intensivierungskurs angeboten. Und zwar ab dem 22. Juni immer von 14 bis 17.15 Uhr. Die Gruppengröße beträgt maximal 15 Schüler. In den nächsten Tagen erhalten alle Schüler, die von ihren Lehrern zur Intensivierung empfohlen wurden, einen Brief mit der entsprechenden Information.

In Sachen Notbetreuung gibt es ebenfalls eine Änderung. Sie wird es nach den Pfingstferien nicht mehr geben. Die Schüler werden in bestehende Gruppen an der Schule integriert.

So handhaben es die anderen Marbacher Schulen

Ein komplett normaler Schulbetrieb ist nach den Pfingstferien auch an der Anne-Frank-Realschule nicht möglich, wie Rektorin Sabrina Hubbuch erklärt. „Ich denke aber, wir haben eine gute Lösung gefunden“, sagt sie. In den Wochen bis zu den Sommerferien werden die Klassen 5 bis 8 – so wie bereits jetzt schon die 9. Klasse – halbiert. „Die eine halbe Klasse kommt dann in der einen Woche, die andere in der anderen. So können die Abstandsregeln eingehalten werden und alle haben noch einmal drei volle Schulwochen vor Ort“, erklärt die Schulleiterin. Konzentriert wird sich dabei auf die Fächer Deutsch, Mathe und Englisch. Für die Zeit zu Hause bekommen die Schüler Aufgaben. Des Weiteren wird es auch Fernunterricht in den Fächern geben, in denen die Lehrer nicht anwesend sein können. „Das sind aber nur wenige“, erklärt Hubbuch, die hofft, dass man nach den Sommerferien dann wieder halbwegs normal starten kann.

Die Tobias Mayer Gemeinschaftsschule handhabt es ähnlich wie die Anne-Frank-Realschule und wird die Klassen 5 bis 8 in der Zeit von den Pfingst- bis zu den Sommerferien in zwei Gruppen aufteilen. „Das bekommen wir gerade so gehändelt mit unseren Räumlichkeiten. Aber uns war wichtig, dass die Schüler in den Klassenstufen 5 bis 8 verlässlich kommen können. Das können wir jetzt vormittags alle zwei Wochen für 20 bis 25 Stunden garantieren“, erklärt Schulleiterin Silke Benner. Für die anderen Wochen bekommen die Schüler Aufgaben mit nach Hause und können sich zudem an die Lehrer wenden, die zur Risikogruppe gehören und ebenfalls daheim sind. Die Neunt- und Zehntklässler werden in den nächsten Wochen nachmittags unterrichtet.