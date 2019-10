Marbach Fünf unterschiedliche Stücke sollen begeistern

Florian Rexer ist Gewinner des Swiss Comedy Award 2015, in die Schweiz ausgewanderter Schwabe und befreundet mit einem der Mitglieder des Vereins. So erfuhr er von dem Jubiläum und gibt ein kleines Geburtstagsgastspiel. Ein Programm, das sicher nicht unter die Gürtellinie geht (wenn man keine mehr hat, ist das nicht schwer). Er ist der erste Schweizer Kabarettist aus Deutschland und weiß zu erzählen von Schweizern und Schwaben. Über Deutsche in der Schweiz und Schweizerdeutsch. Rexer zeigt das ganze „Spe(c)ktrum“ eines „Schwabe(n) im Speck“, begleitet von seinem treuen Tastenknecht.

Termine: 13. & 14. November

Einlass: 19 Uhr

Beginn: 20 Uhr

Eintritt: 15 Euro/ermäßigt 10 Euro

Katrin Bayer und Raik Singer zeigen ihre Komödie „Zurück zum Happy End“



Zwei alte Bekannte beehren Marbach wieder: Katrin Bayer und Raik Singer waren schon bei den 1. Marbacher Theaterfestspielen im Ensemble und nun präsentieren sie ihre Komödie „Zurück zum Happy End“. Es fängt so an, wie andere Komödien enden – mit einem langen glücklichen Kuss zwischen Tina und Manfred, die unmittelbar vor ihrer standesamtlichen Trauung stehen. Das Happy End ist also gelaufen. Glücklich erinnern sie sich an ihre schönsten gemeinsamen Augenblicke und erzählen dem Publikum, wie sie diese Momente erlebt haben. Aber dabei stellt sich heraus, dass Tina viele Dinge ganz anders in Erinnerung hat als Manfred. Aus den immer stärker werdenden Irritationen wird die Gewissheit: Nein, sie passen unmöglich zusammen.

Termine: 15. & 16. November

Einlass: 19 Uhr

Beginn: 20 Uhr

Eintritt: 15 Euro/ ermäßigt 10 Euro

Leah Wewoda inszeniert „Das Traumfresserchen“ – für Kinder



Mit einem Klassiker von Michael Ende meldet sich auch Leah Wewoda zurück. Letztes Jahr inszenierte sie den „Kleinen Prinzen“ auf dem Burgplatz, in diesem Jahr wird sie mit „Das Traumfresserchen“ die Kinder begeistern. „Gut geschlummert?“ – „Wie es sich für einen Schlummerländer gehört.“ Doch was passiert, wenn die Prinzessin von Schlummerland nicht mehr am besten von allen schlafen kann? Und Anti-Traumpillen, eine Traumsuppe und ein schönes Schlaflied nicht helfen wollen? Wer kann ihre Schlafmonster und bösen Träume vertreiben? Vielleicht dieses eigenartige Wesen, das so schön im Mondlicht glitzert und die ganze Zeit komische Wörter vor sich hin plappert? In diesem Theaterstück begeben sich die Zuschauer gemeinsam ins Reich der Träume. Schließlich möchte jeder gegen böse Träume gewappnet sein . . . Für Kinder ab vier Jahren und verträumte Erwachsene. Dauer circa 40 Minuten. Der Eintritt ist frei.

Termin: 24. November

Einlass: 14.30 Uhr/16.30 Uhr

Beginn: 15 Uhr/17 Uhr

Potpourri für Südlich vom Ochsen – Oberhoff & Ilic zu Ehren des Jubiläums



Die Stuttgarter Figurenspielerin, Bühnenbildnerin und Performerin Stefanie Oberhoff und Alexander Ilic, Regisseur, Performer und auch Autor, haben beide erste Schritte unter anderem in Marbach für den Kulturverein Südlich vom Ochsen getan. Ilic spielte unter der Regie von Oberhoff beim Sommertheater und während es sie mit viel Theater um die Welt zog, wurde er einer ihrer Nachfolger in Marbach. Nun sind die beiden dabei, zusammen etwas vorzubereiten – zu Ehren des 20-Jahr-Jubiläums von Südlich vom Ochsen. Tritt Frau Oberhoffs Figur „Die Gräfin“ auf? Reanimiert Herr Ilic sein Alter Ego „Helmut Keil“? Präsentieren sie Szenen oder Anekdoten aus vergangenen Marbacher Sommertheater-Tagen? Nichts ist gewiss, doch wer die beiden kennt, weiß, dass es ein schräger und unterhaltsamer Abend werden wird.

Termine: 22. & 23. November

Einlass: 19 Uhr

Beginn: 20 Uhr

Eintritt: 10 Euro

Das Theater 360° zeigt sein neues Stück „Das Unsagbare“



Auch das Theater 360° aus Stuttgart darf beim Jubiläum nicht fehlen. Sie haben schon mehrfach Gastspiele in Marbach gegeben. Im Moment ist ihr neues Stück in Planung: „Das Unsagbare“. Vier Menschen in einem Raum. Wie sind sie dahin geraten – und warum? Was war zuvor passiert und warum darf darüber nicht gesprochen werden? In dieser klaustrophobischen Versuchsanordnung wagt sich die Gruppe an das Unsagbare, an Sprechverbote, die zu Denkverboten wurden, und Denkverbote, die zu Sprechverboten führten. Ein packender Abend, in dem der gewagte Umgang mit Sprech- und Denkverboten einen irritierenden Blick freigibt auf Not im und Lust am Verdrängen, Vertuschen, Verschweigen. Werden wir herausfinden, warum die Protagonisten in dem Raum gefangen sind?

Termine: 28. & 29. November

Einlass: 19.30 Uhr

Beginn: 20 Uhr

Eintritt: 10 Euro