Marbach FSGler drücken mit Promis die Schulbank

Dazu trugen die Promis einen großen Teil bei. Maske, Santos und Co. hätten einen total authentischen Eindruck gemacht, finden die Schüler. Das merkten die Gymnasiasten unter anderem daran, dass die VIPs mit Ehrgeiz um Punkte kämpften und nichts herschenkten. „Die Promis wollten gewinnen“, stellt Emma fest. Und ein bisschen haben sich die Showgrößen von „Luke! Die Schule und ich“ sogar gegenüber den jungen Konkurrenten geöffnet. Julis plauderte zum Beispiel ein Weilchen mit Konrad Stöckel, der in der Sendung immer aberwitzige Experimente präsentiert. Pia freute sich über Tipps, die sie von Lukes ehemaligem Sportlehrer Alois Gmeiner erhielt, der wie Stöckel zum festen Ensemble der Sendung gehört. Ein Stein im Brett hat bei den Schülern nun aber vor allem Wotan Wilke Möhring. „Der war am natürlichsten“, sagt die 16-jährige Denise. „Der war richtig korrekt. Ein sehr sympathischer Typ“, pflichtet der ein Jahr ältere Julis hinzu. Aber die anderen VIPs kamen bei den FSGlern ebenfalls richtig gut an – und nahmen es den Jugendlichen auch nicht krumm, wenn sie von der jungen Garde gar nicht als Prominenz wahrgenommen wurden. So wusste Julis nicht, dass Henry Maske früher ein Ausnahmekönner im Boxring war. Der Zwölftklässler schlug dem Altmeister dann aber am Rande der Show spaßeshalber ausgerechnet ein kleines Duell im Eins-gegen-Eins mit vier Fäusten vor, nachdem Maske davor den athletischen Julis gelobt und ihm bei jedem Sportspiel ein Chance eingeräumt hatte – außer beim Boxen. Denise hatte dagegen Moderator Luke Mockridge zunächst gar nicht so auf dem Schirm und machte sich erst im Zusammenhang mit der Sendung über ihn schlau. Nun ist sie wie alle anderem von ihm und seiner Schlagfertigkeit angetan. „Der ist auch megasympathisch“, findet Pia. Max könnte sich sogar vorstellen, in Mockridges Fußstapfen zu treten und selbst ein Event zu moderieren. Pia ist ebenfalls auf dem TV-Geschmack gekommen. „Ich würde gerne mal bei Ninja-Warrior mitmachen“, sagt sie lachend.