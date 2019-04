Marbach Frühlingsfest eröffnet die Freiluftsaison

Marbach - Am Wochenende hat der Musikverein Stadtkapelle Marbach mit seinem traditionellen Frühlingsfest die Freiluft-Saison in der Schillerstadt eröffnet. Anders als in manch anderem Jahr hatten die Veranstalter Glück mit dem Wetter, was seinen Teil dazu beitrug, dass das Festzelt schon zum Fassanstich am Samstag um 17 Uhr zu etwa zwei Dritteln mit Feierfreudigen besetzt war.