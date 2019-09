Marbach/Freiberg Dritter Täter im Missbrauchsfall verurteilt

Die Männer wussten offenbar, was sie mit dem Kind alles machen konnten. Doch nun kann das Opfer hoffentlich einen ersten Schlussstrich ziehen: Am Dienstag hat das Amtsgericht Marbach einen dritten Täter wegen sexuellen Missbrauchs an einem Kind in Marbach verurteilt. In diesem letzten Verfahren war nun der Onkel für eine sexuelle Handlung, die er von dem Kind an sich vornehmen ließ, zur Verantwortung gezogen worden.