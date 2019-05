Marbach Frauen am Altar statt sexuelle Gewalt

„Ohne Frauen würde in unserer Kirche wenig bis gar nichts funktionieren, vom Blumendienst über die Musik bis hin zu den Mesnerinnen“, sagt der katholische Pfarrer Stefan Spitznagel, der den Gottesdienst am Sonntag aber nicht leiten wird. Fünf Frauen aus der Region Stuttgart aus dem Arbeitskreis „Für eine Kirche im Wandel“, dem auch Spitznagel angehört, wollen mit dem besonderen Gottesdienst aufrütteln und zum Nachdenken anregen. Nach den vielen Missbrauchsskandalen in der katholischen Kirche in all den Jahren sei ein Neuanfang nötig. „Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden für die Missstände in der katholischen Kirche verantwortlich gemacht, dabei sind viele selbst auch Opfer“, sagt Stefan Spitznagel. Nicht nur der sexuelle Missbrauch, vor allem der geistige und körperliche Machtmissbrauch sei ein schlimmes Thema. „Wir sehen erst die Spitze des Eisberges.“