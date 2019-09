Marbach Franzosen fühlen sich rundum wohl

Für ihre Partner haben sich die Macher der Städtepartnerschaft in diesem Jahr einiges einfallen lassen. Ein Höhepunkt war der Besuch der Bundesgartenschau in Heilbronn. Aber auch das Konzert in der Alexanderkirche mit der Gruppe Zwölfklang am Samstagabend habe allen gefallen, erzählt Ute Rößner, die dankbar ist, dass der Verein für die Erhaltung der Alexanderkirche Karten zur Verfügung stellte. „Jetzt möchte Zwölfklang auch in L’Isle-Adam auftreten.“ Die Jumelage zieht also ihre Kreise, und so hofft das Marbacher Patenschaftskomitee mit dem langjährigen Aktivposten und Lehrer Eckhard Fischer, dass auch Jüngere den Reiz der deutsch-französischen Partnerschaft entdecken. Bestes Beispiel ist die 15-jährige Alexandra Gleiter, die mit ihrer Familie am Wochenende ihre Freundin vom Schüleraustausch, Louïs Sans, ganz selbstverständlich aufnahm. „Wir schreiben uns per WhatsApp mindestens einmal im Monat “, erzählt die Schülerin, die mit ihrem Gast auch am festlichen Abend am Samstag in der Stadthalle teilnahm. Dort wurde nicht nur gegessen und getrunken, sondern auch gesungen und sogar Madison, ein Linedance, miteinander getanzt.