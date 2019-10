Marbach Flüchtling löst wohl mehrfach Feuer aus

Andreas Fritz, Pressesprecher des Landratsamts in Ludwigsburg, betont allerdings, dass der 24-Jährige auch zuvor schon in spezieller Weise betreut wurde. „Aufgrund des Brandereignisses in Marbach haben wir den Flüchtling in unsere Gemeinschaftsunterkunft in Bietigheim-Bissingen verlegt, da wir dort einen Wachdienst haben, der das Gelände auch am Wochenende und in der Nachtzeit kontrolliert“, erklärt er. Dieser Ansatz habe in Bietigheim gefruchtet und verhindert, dass Schlimmeres passiert ist. „Des Weiteren wurde er dort von unserem Sozialdienst engmaschiger betreut“, fügt Fritz hinzu. Generell entscheide das Landratsamt Ludwigsburg bei auffälligen Bewohnern von Einzelfall zu Einzelfall über ihre Unterbringung. Schließlich seien die Gründe für das jeweilige Verhalten sehr unterschiedlich. „In solchen Fällen wird in Abstimmung mit Fachärzten, Polizei und Sozialarbeitern nach der besten Lösung gesucht“, erläutert der Pressesprecher.