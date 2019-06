Marbach - Nachdem die Schülerfirma allDrin des Friedrich-Schiller-Gymnasiums in Marbach auf der Junior - Messe in Sindelfingen Anfang des Jahres den ersten Platz für die beste Geschäftsidee erhielt, waren die Schüler nun auch auf den Landeswettbewerben in Stuttgart präsent. Erneut konnten neun Schülerfirmen gegenseitig in Kontakt treten und wurden von einer Jury nach bestimmten Kriterien bewertet.