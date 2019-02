Marbach Feuerwehr muss zwei Feuer gleichzeitig löschen

Marbach - Zu welchem Brand fahren wir mit den ersten Fahrzeugen? Wie viele Einsatzkräfte benötige ich wo? Und wo ist die größere Gefahr in Verzug? Diesen Fragen musste sich am Donnerstag die Einsatzleitung der Feuerwehr in Marbach stellen. Denn mit dem Abstand von nur drei Minuten – um 14.04 und um 14.07 Uhr – waren gleich zwei Brände gemeldet worden. Einmal in einer Autowerkstatt in der Max-Eyth-Straße, einmal ein Autobrand in der Güntterstraße. „In solchen Momenten willst du dich zerreißen können“, schildert Zugführer Philipp Erhardt diese schwierige Entscheidungsfindung.