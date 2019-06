Marbach Feuer im alten Sanitätshaus Feil

Marbach - Knapp eine Woche nach dem Großbrand in Rielingshausen hat es am Mittwochabend gegen 20.45 Uhr in Marbach erneut gebrannt, diesmal in der Kernstadt, genauer gesagt in der Schillerstraße im alten Sanitätshaus Feil am Cottaplatz. Das Feuer war dabei im Dachgeschoss ausgebrochen. Die Freiwillige Feuerwehr aus Marbach rückte im Großaufgebot aus, da zunächst auch vermeldet worden war, dass sich Personen im Gebäude befinden könnten. Dies bestätigte sich dann beim Eintreffen der Einsatzkräfte aber nicht. Verletzte gab es nicht.