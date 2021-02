Marbach Festnahme nach zwei Überfällen

Der polizeibekannte Somalier, der laut Melanie Rischke von der Staatsanwaltschaft Stuttgart im Kreis Ludwigsburg gemeldet ist, sollte im Laufe des Donnerstags mit Haftbefehlsantrag der Staatsanwaltschaft dem zuständigen Richter vorgeführt worden. Zeugen des Vorfalls in Marbach werden gebeten, sich unter Telefon 08 00 / 1 10 02 25 an die Kriminalpolizei in Ludwigsburg zu wenden. Wer zu den Vorkommnissen in der Landeshauptstadt Angaben kann, ist dazu aufgerufen, sich unter der Nummer 07 11 / 89 90 57 78 an die Kripo in Stuttgart zu wenden.