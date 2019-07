Marbach Fest in Holdergassen steht vor Aus

Marbach - Das Holdergassenfest zählt zu den beliebtesten Veranstaltungen in Marbach und ist ein echter Publikumsmagnet. Dennoch könnte die Auflage im vergangenen Jahr die letzte gewesen sein. Der Verein, der das Event auf die Beine stellt, will nun nämlich den Stecker ziehen und das Fest „in der bekannten Form nicht mehr veranstalten“. Diese Entscheidung habe man dem Bürgermeister Jan Trost am Mittwoch überbracht, heißt es in einer Pressemitteilung der Holdergässler. Grund für deren Beschluss sind die Auflagen, die nach dem Geschmack der Verantwortlichen die Grenze des Zumutbaren überschritten haben.Eine Umfrage unter den Teilnehmern gleich nach der Auflage 2018 habe ergeben, dass die Hälfte bei einer weiteren Auflage, die 2020 auf dem Programm stünde, nicht mehr mitmachen wolle oder zumindest unentschlossen sei. Doch auch unabhängig davon will der Vorstand die Reißleine ziehen. Über die Jahre seien die Vorschriften zunehmend verschärft worden, was die Durchführung erschwert habe. „Von Unterstützung und dem Nutzen von Ermessensspielräumen haben wir seitens der Stadt von Fest zu Fest immer weniger und zum Schluss nichts mehr bemerkt – im Gegenteil. Als für die Verwaltung vorrangig nahmen wir die Einhaltung von Paragrafen und Vorschriften wahr“, kritisiert der Vereinsvorstand. Der Punkt, der das entscheidende Quäntchen zu viel war für den Verein, ist ein Brandschutzgutachten, das die Stadt nun verlangt habe. „Das wäre sehr teuer geworden und hätte mutmaßlich zu weiteren Auflagen geführt“, denken die Holdergässler. Die Mitglieder des Vereins wollten nun ihre Energien lieber in andere Aktivitäten zum Wohl der Altstadt legen.