Marbach feiert vom 7. bis 14. November Schillerwoche wird zum digitalen Format

Huldigung am Geburtshaus

Friedrich Schiller feiert am Dienstag, 10. November, seinen 261. Geburtstag. Um 7, 11 und 17 Uhr läutet die Schillerglocke Concordia in der Alexanderkirche und die Marbacher Schulen feiern ab 10 Uhr ihre Schillerfeiern im internen Rahmen. Für die traditionelle Huldigung vor Schillers Geburtshaus wird es einen digitalen Ersatz geben: Birger Laing führt durch die Ausstellung in Schillers Geburtshaus. Die Führung kann während der Schillerwoche auf der Homepage der Stadt Marbach ganz einfach abgerufen und so von Zuhause aus miterlebt werden.



Hölderlin-Lesungen

Die drei geplanten Hölderlin-Lesungen werden auf den Sommer 2021 verschoben, zumal auch das Hölderlin-Jahr verlängert wurde. Die Vorfreude auf die Autoren und Sprecher, die Hölderlin für das Publikum in Marbach erlebbar machen wollten, sei so groß gewesen, dass die Verschiebung mitgetragen werde, wie die Stadt erklärt. Die Karten für die geplanten Lesungen am 10. November mit Thomas Knubben, am 12. November mit Erich Witschke und die Lesung von Briefen und Gedichten am 14. November behalten ihre Gültigkeit oder können zurückgegeben werden.