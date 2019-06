Marbach Feierabendsport auf der Schillerhöhe

Zum ersten Mal dabei ist Bärbel Lösch aus dem Hörnle. Die 80-Jährige schwört auf regelmäßige Bewegung: „Ich hoffe auf Spaß und Sport an der frischen Luft“, sagt sie. Trainerin Christine König ist wichtig, dass wirklich jeder mitmachen kann – das kostenlose, wöchentliche Angebot des Stadtmarketingvereins richtet sich an Jung und Alt, Sportliche und Ungeübte: „Alle Übungen kann man mit unterschiedlicher Intensität machen“, erklärt sie und fügt hinzu: „Ich freue mich wahnsinnig, dass es endlich wieder losgeht.“ Ihre Ansage, dass als erstes ein Warm-up auf dem Programm steht, erntet Gelächter. Nach einer Laufrunde, die jeder in seinem Tempo bewältigen kann, folgen Übungen zur Mobilisierung. Beim Zirkeltraining teilt sich das Teilnehmerfeld dann schnell auf die Stationen auf. Es wird viel gelacht, aber auch geschnauft und geschwitzt.