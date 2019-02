Marbach Exhibitionist belästigt Frau in S-Bahn

Ein Mann hat sich in der Nacht zum Sonntag gegen 2.30 Uhr in einer S-Bahn der Linie S4 vor einer Mitreisenden entblößt. Das teilt die Polizei mit. Ersten Erkenntnissen zufolge setzte sich der bislang unbekannter Mann in Marbach gegenüber einer 22-jährigen Reisenden, öffnete seine Hose und spielte an seinem Geschlechtsteil herum. Als die Frau daraufhin ihren Platz verließ und Schutz bei zwei Fahrgästen suchte, folgte ihr der Exhibitionist. Nachdem sie und der mutmaßliche Täter beim Halt in Ludwigsburg aus der Bahn stiegen, wählte die Reisende den Notruf der Polizei, woraufhin der Mann flüchtete. Eine Fahndung nach dem Unbekannten durch die alarmierten Polizeibeamten verlief ohne Ergebnis.