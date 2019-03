Marbach „Es wird gewiss abwechslungsreich“

Wie wollen Sie die Innensanierung genau anpacken?

Ganz ehrlich, darüber sind wir uns im Kirchengemeinderat noch nicht ganz einig. Ich selbst würde gleich nach dem Jubiläumsjahr loslegen, andere raten dazu, noch weitere zwei bis drei Jahre zu warten, bis wir wirklich die nötigen finanziellen Mittel beieinander haben. Aber nun feiern wir erst einmal das Jubiläum, dann schauen wir, wie es weitergeht. Es ist ja nicht so, dass die Kirche im Inneren baufällig wäre. Es ist eher an der Zeit, manches schöner und technisch zweckmäßiger zu gestalten.

Wie viel Geld wird benötigt und wie wollen Sie es aufbringen?

Da gibt es bisher nur vorsichtige Schätzungen. Es werden wohl so um die 900 000 Euro werden. Die Finanzierung wird so aussehen, dass wir einen großen Teil selbst zusammenbringen müssen, teils aus Rücklagen, teils aus noch zu gewinnenden Spenden. Und dann erhalten wir auch von der Landeskirche und dem Kirchenbezirk nicht unbeträchtliche Summen. Auch wenn der benötigte Betrag noch lange nicht vorhanden ist, wollen wir dennoch mutig darauf zugehen. Denn wenn man sieht, wie tapfer die Marbacher nach dem Stadtbrand den Wiederaufbau der Kirche angegangen sind, obwohl sie selbst auch alle ihre Häuser verloren hatten, dann sollte es für uns in dieser wirtschaftlich glänzenden Zeit doch möglich sein, gemeinsam das in unserer Stadt zentrale Gotteshaus wieder schön zu machen.

Welche Höhepunkte warten auf die Interessierten noch in diesem Jubiläumsjahr der Stadtkirche?

Wir haben einen schönen bunten Strauß an verschiedensten Veranstaltungen gebunden, auf die sich viele freuen können. Ich zähle hier einfach mal einiges davon auf: Kabarettabend, Kindermitmachkonzert, Bläser- und Orgelkonzerte, Beteiligung an der Nachtschicht Kunst, Auftritte von einem Liedermacher und diversen Chören, Vorträge zu Schillers Religiosität und zur Geschichte der Stadtkirche, schließlich einen Tauferinnerungsgottesdienst und die Möglichkeit zur Taufe an Schillers Geburtstag. Also, es wird gewiss abwechslungsreich!

Wie sehen Sie die Verkehrssperrung durch die Arbeiten am Pfundhaus – Baustellen nimmt man am besten mit Humor, oder?

Die Verkehrssperrung bringt ja auch Ruhe in die Altstadt, das ist doch nicht schlecht! Ansonsten denke ich: Hätten unsere Vorfahren genauso gegen sämtliche Baustellen protestiert und sich aufgeregt, wie etliche unserer Zeitgenossen heute, dann würden wir noch auf den Bäumen sitzen. Manches muss eben sein. Ich bedaure nur, dass das Stadtbauamt entgegen der Zusicherung nun doch nicht den Gehweg am Schatzhaus so verbreitert hat, dass Kinderwagen, Rollstuhl- und Rollatorfahrer an der Trittstufe vorbeikommen. Für diese Menschen ist leider der Zugang zur Stadtkirche vom Marktplatz aus unmöglich gemacht. Ich hoffe, da ändert sich noch was. Ansonsten sind unsere Gottesdienste ja nicht von der Baustelle beeinträchtigt, denn sonntags ruhen Gott sei Dank die Bauarbeiten!

Die Termine zum Jubiläumsjahr

31. März, 10 Uhr: Auftakt-Gottesdienst

31. März, 18 Uhr: Posaunenchorkonzert

17. Mai, 18 Uhr: Kabarett „Die Vorletzten“

19. Mai, 16 Uhr: Kindermitmachkonzert

26. Mai, 19 Uhr: Konzert Brasserie Cannstatt

30. Juni, 18 Uhr: Orgelkonzert

12. Juli, 18.30 Uhr: Nachtschicht Kunst mit Objekten der Bildhauerin Susanna Giese

13. Juli, 19.30 Uhr: Gedanken zu Kunst und Glaube

14. Juli, 19 Uhr: Konzert Pepper Trio

24. Juli, 17 Uhr: Sommerkonzert der Kinderchöre

20. September, 19 Uhr: Gottesdienst mit digitalisierter Liturgie

13. Oktober, 18 Uhr: Konzert Kirchenchor

18. Oktober, 19 Uhr: Gottesdienst mit digitalisierter Liturgie

Oktober – Dezember: 7 Themengottesdienste

7. November, 19.30 Uhr: Vortrag „Schillers Religiosität und Gottesvorstellungen“ gemeinsam mit dem Schillerverein

10. November, 10 Uhr: Tauferinnerungsfest für in der Stadtkirche getaufte Marbacher

10. November, 14.30 Uhr: Gottesdienst mit Taufen an Schillers Geburtstag

17. November, 18 Uhr: Stadtkirche und Chormusik in 700 Jahren

8. Dezember, 16 Uhr: Offenes Singen

21. Dezember, 18 Uhr: Konzert Kinderkantorei