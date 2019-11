Marbach erstrahlt beim Weihnachtsmarkt Weihnachtsmarkt lockt mit Lichtershow

Laut Schröder steht der diesjährige Weihnachtsmarkt ganz unter dem Motto „Adventszauber“. Hauptsächlich werde wieder Essen und Trinken geboten, zusätzlich gastiere der Hobbykünstlermarkt am Wochenende im Rathaus und im Schlosskeller. Auch die Niklas Run Parade am Freitag, 6. Dezember, darf nicht fehlen. Das absolute Highlight des Programms wird aber wohl die LED-Lichtershow mit Roberta Ascani und Berenike Felger sein, die am Samstag, 7. Dezember, um 20 Uhr stattfindet. „Die Feuershow bei den Beachtagen kam beim Publikum so gut an, dass wir so etwas ähnliches auch für den Weihnachtsmarkt haben wollten“, erzählt Simon Wurm.