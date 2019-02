Marbach Entscheidung zum alten Kino naht

Ein weiteres Anliegen der Freien Wähler betrifft die Notfallversorgung. Tanja Lutz forderte, dass der Standort in Marbach nicht aufgegeben werden dürfe. Es solle mindestens ein Rettungswagen vor Ort bleiben. Ein entsprechender Antrag dazu wurde vor dem Hintergrund eingereicht, dass die beiden Rettungswagen von Marbach nach Murr verlegt werden sollen, um die Notfallfristen im Bottwartal zu gewährleisten (wir berichteten). Jan Trost hält es für einen vernünftigen Weg, die Wagen aufzuteilen. Schließlich sei es eine Milchmädchenrechnung, wenn man auf der einen Seite die Fristen verbessere, aber im Gegenzug die in Richtung Marbach oder Affalterbach verschlechtere.

Hendrik Lüdke von Puls wollte sich bei dem Thema noch nicht festlegen. „Der Antrag wirkt ein wenig egoistisch und eben nicht solidarisch mit den Bottwartalgemeinden“, zeigte er eher sich skeptisch. Die Johanniterhilfe könne beispielsweise innerhalb von fünf Minuten aus Neckarweihingen nach Marbach gelangen. Volle Zustimmung gab es von Lüdke indes für die Anträge der Freien Wähler und der Grünen, wonach die Toiletten an der Grundschule saniert werden sollen. Außerdem begrüße er die Anträge der CDU, von denen die Fußgänger profitieren würden. Konkret regen die Christdemokraten unter anderem an, am Fußverkehrs-Check des Landes teilzunehmen. Die Stadt bekomme dadurch einen Status-quo-Bericht zum Fußverkehr, eine Stärken-Schwächen-Analyse, einen Maßnahmenplan mit Prioritäten und Kostenplanung „sowie Anregungen und Hinweise für eine Verstetigung der Fußverkehrsförderung in der Kommune“, heißt es in dem Antrag der CDU. Zudem machen sich die Konservativen für Zebrastreifen zum Mittelbussteig am Bahnhof und in der Rielingshäuser Straße auf Höhe des Lidl-Parkplatzes stark.

Anträge wie diese hat die SPD zum aktuellen Etat bislang zwar nicht eingereicht, Heinz Reichert meinte aber allgemein zur Haushaltslage, dass Marbach weiterhin von der guten konjunkturellen Lage profitiere. Trotzdem dürfe man die Risiken nicht außer Acht lassen wie den unkontrollierten Brexit oder die Unberechenbarkeit des US-Präsidenten, „der ständig mit Handelskriegen droht“. Gleichwohl könne man optimistisch in die Zukunft blicken. Dabei dürfe aber nicht vergessen werden, welche hohen Investitionen „wir für die nächsten Jahre beschlossen haben“.